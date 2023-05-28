Были пуски рекордного количества "Шахедов" по Украине: сбить удалось аж 52 дрона
Источник:Воздушные силы ВСУ
Ночью 28 мая оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе. Зафиксированы пуски рекордного количества "Шахедов".
Военные страны-террориста атаковали наше государство с северного и южного направлений. Враг выпустил 54 "Шахеда".
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Сколько росскийских дронов сбили этой ночью
В ночь на воскресенье враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край.
Всего зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе - 54 В результате успешной боевой работы уничтожены 52 "Шахеда",
– отметили в Воздушных силах ВСУ.
Также добавили, что свою атаку россияне направили на военные объекты и критическую инфраструктуру в центральных регионах Украины, в частности, на Киевщину. Поэтому большую часть ударных дронов уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Центр".
От "подарков" оккупантов ко Дню Киева остались только самые обломки!
Как же отблагодарить врага за такое приветствие,
– отметил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
К отражению атаки также привлекли силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад", а еще противовоздушную оборону других составляющих сил обороны.
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Последствия атаки дронами на столицу
- Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что, вероятно, это самая массированная атака дронами на столицу за время полномасштабной войны. В воздушном пространстве Киева сбили более 40 беспилотников.
- В Голосеевском районе обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один – госпитализирован. Также возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ, а еще пожар на территории одного из строек. Кроме того, было возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 квадратных метров. Также есть один пострадавший.
- В Печерском районе загорелась крыша дома.
- В одном из магазинов Дарницкого района выбиты стекла и повреждены двери.
- Виталий Кличко сообщал, что в Соломенском районе, в результате падения обломков БпЛА возле помещения одной из АЗС, пострадала женщина 35 лет. Ее уже госпитализировали. К сожалению, погиб 41-летний мужчина.
- Заметим, что воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:44. Продолжилась она вплоть до 06:22.