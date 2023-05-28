Были пуски рекордного количества "Шахедов" по Украине: сбить удалось аж 52 дрона

Ночью 28 мая оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе. Зафиксированы пуски рекордного количества "Шахедов".

Военные страны-террориста атаковали наше государство с северного и южного направлений. Враг выпустил 54 "Шахеда".

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Сколько росскийских дронов сбили этой ночью

В ночь на воскресенье враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край.

Всего зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе - 54 В результате успешной боевой работы уничтожены 52 "Шахеда",

– отметили в Воздушных силах ВСУ.

Также добавили, что свою атаку россияне направили на военные объекты и критическую инфраструктуру в центральных регионах Украины, в частности, на Киевщину. Поэтому большую часть ударных дронов уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

От "подарков" оккупантов ко Дню Киева остались только самые обломки!

Как же отблагодарить врага за такое приветствие,

– отметил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

К отражению атаки также привлекли силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад", а еще противовоздушную оборону других составляющих сил обороны.

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Последствия атаки дронами на столицу