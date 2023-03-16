Были следы катапультирования: в "Холодном Яру" рассказали, как сбивали вражеский Су-24

Украинские бойцы сбили под Бахмутом Донецкой области российский самолет "Су-24". Ликвидировать вражескую технику удалось воину 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

Боец сбил самолет 15 марта из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Пресс-офицер 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова рассказала в эфире телемарафона, что они фактически присутствовали при сбивании российского самолета

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Что нового известно об сбитии Су-24

Ирина Рыбакова рассказала, что им удалось снять на видео, как бойцы сбивали вражеский самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Плюс украинские дроны сняли на видео момент падения самолета и есть подтверждение, что это действительно сбитый российский самолет.

Судя по съемкам, было катапультирование пилота. Все-таки, думаю, что они (россияне – 24 Канал) ближайшие несколько суток снизят активность в воздухе,

– заявила Ирина Рыбакова.

Она также добавила, что бойцы, работающие на переносном зенитно-ракетном комплексе "Игла", рассказали:

российская вражеская авиация ежедневно ориентировочно 6 раз залетает в Бахмут;

это могут быть самолеты и вертолеты;

ночью, когда сложнее сбивать самолеты, враги сбрасывают с них бомбы на дома.

Это первая вражеская "птичка" на счету бойца Алана

В Министерстве обороны Украины показали, как бойцы взвода переносного зенитно-ракетного комплекса 93 отдельной механизированной бригады "приземлили" вражеский бомбардировщик в Бахмуте.

Это была первая "птичка" на счету военного, по имени Алан. Вчера (15 марта – 24 Канал) удача была на его стороне – пуск "Иглы" оказался удачным,

– заявили в Минобороны Украины.

Как ВСУ сбили вражеский Су-24: смотрите видео

Как враги используют дроны в Бахмуте

Пресс-офицер 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" также добавила, что российские дроны "Орлан-10" постоянно корректируются вражескую артиллерию.

Также была информация, что вчера (15 марта – 24 Канал) сбили "Орлан-10". То есть "Орлан" приравнивается к самолету, ведь сбивать его так же тяжело,

– заявила Ирина Рыбакова.

Ликвидация российского самолета под Бахмутом: коротко