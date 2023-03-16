Боєць збив літак 15 березня з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Пресофіцерка 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ірина Рибакова розповіла в ефірі телемарафону, що вони фактично були присутні при збиванні російського літака.

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Ірина Рибакова розповіла, що їм вдалось зняти на відео, як бійці збивали ворожий літак з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Плюс українські дрони зняли на відео момент падіння літака і є підтвердження, що це дійсно збитий російський літак.

Судячи зі зйомок, було катапультування пілота. Все-таки, думаю, що вони (росіяни – 24 Канал) найближчі декілька діб зменшать активність у повітрі,

– заявила Ірина Рибакова.

Вона також додала, що бійці, які працюють на переносному зенітно-ракетному комплексі "Ігла" розповіли:

російська ворожа авіація щодня орієнтовно 6 разів залітає у Бахмут;

це можуть бути літаки та вертольоти;

вночі, коли складніше збивати літаки, вороги скидають з них бомби на будинки.

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Пресофіцерка 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" також додала, що російські дрони "Орлан-10" постійно коригуються ворожу артилерію.

Також була інформація, що вчора (15 березня – 24 Канал) збили "Орлан-10". Тобто "Орлан" прирівнюється до літака, адже збивати його так само важко,

– заявила Ірина Рибакова.

Збиття російського літака під Бахмутом: коротко