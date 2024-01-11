У Зеленского сказали, проводили ли тайную встречу по переговорам с Россией

Издание The Bloomberg писало, что в середине декабря 2023 года состоялась тайная встреча по "мирному плану" между Украиной и Россией. Тогда же сообщалось, что Владимир Путин якобы хочет поставить войну "на паузу".

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, действительно ли были тайные встречи по поводу переговоров со страной-агрессором. По его словам, в первую очередь нужно разобраться, что решает "заморозка" войны.

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Что значит война "на паузе"

Подоляк предположил, если Украина и согласилась бы на "заморозку" войны, это не предполагает снятия санкций со страны-террориста. Россия продолжит оставаться милитарной и агрессивной страной, потому что не имеет других инструментов ведения внешней политики. Заморозка войны якобы гарантирует спокойную жизнь, когда не будет "серой зоны", появятся мощные инвестиции и вернутся все украинцы.

Однако будет "очень интересно" жить в стране, которая в любой момент может снова превратиться в "пожар" войны. Россия с учетом испытываемой к нам ненависти не будет здесь устраивать теракты, беспорядки, не будет атаковать и убивать, да? Тогда замороженный конфликт – это "супер". Все, рай на земле,

– сказал советник главы ОПУ.

Следует понять, что "заморозка" войны не решит никаких проблем как для Украины, так и для Запада. Россия останется такой, какой есть сегодня, с ключевым агрессивным компонентом. Вокруг нее начнут группироваться другие страны, понимающие, что Москва доминирует во всем мире и много проблем можно решить с помощью силы.

"Когда кто-то говорит о заморозке конфликта, точно ли понимает, что это такое? На каких условиях? И кто будет в выигрыше? Если нет, тогда пусть бы объяснили, зачем об этом постоянно говорят? Потому что Россия не предлагает заморозку конфликта на чьих-то условиях. Она предлагает "оперативную паузу" в виде заморозки войны для того, чтобы подготовиться к следующим этапам", – отметил Подоляк.

Проводились ли тайные встречи по переговорам с Россией

Михаил Подоляк заметил, что Россия вкладывается в военное производство и начнет его масштабировать, если дать ей запас времени. Оккупанты официально увеличат армию с 1 миллиона 200 тысяч до 2,5 – 3,5 миллиона. Россияне проделают большую работу над ошибками, а прошедшие войну инструкторы с полученным опытом будут обучать мобилизованных. Российская армия будет обладать огромным боевым опытом и станет втрое мощнее, если заморозить войну. Россия станет внутренним трудовым лагерем.

Люди это осознают или нет? Они думают, что можно будет приехать в Москву и ходить себе по Красной площади? Нет, этого не осознают, и поэтому все эти разговоры о каких-то "тайных встречах" – это абсолютно фикция. Нет никаких сокровенных встреч. Не может Украина в них участвовать, об этом президент неоднократно говорил,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Сейчас у Украины есть несколько важных опций:

защищать свой суверенитет;

привлечь внимание всех государств, в частности, нейтральных стран Глобального Юга, к украинской Формуле мира. Объяснив, что если они хотят жить в гарантированном будущем, международное право должно доминировать и элементы принуждения к выполнению этих правил и конвенций должны быть.

Когда все согласятся с этим, будет выбран логистический маршрут, как это донести России. После – Украины будет иметь определенные результаты. Все остальное – это конспирология, которая приведет к масштабированию трагедии.

Что может вызвать "заморозка" войны

Самое главное, если сегодня заморозить войну, это означает, что Россия, демонстративно убивающая граждан Украины, не будет нести ответственности. То есть выясняется, что можно просто прийти, убить, не проиграть и еще не отвечать за совершенные преступления. Тогда все информационное, дипломатическое и политическое пространства всколыхнет волна вопросов:

Кто тогда гарантирует, что в мире есть право?

Почему войны не должны начинаться в других регионах?

Почему тогда не производить передел мира с помощью силы?

Почему тогда террористы должны быть наказаны?

Это, кстати, было особенностью глобального политического процесса, к сожалению, за последние 30 лет. Потому что люди привыкли к тому, что есть гарантированные правила по умолчанию. Ну, то есть, мы приняли решение, что вот мы так будем жить и никто не будет их нарушать. А теперь выяснилось, что можно прийти и нарушать эти правила. И никто не готов на это реагировать, отвечать за это,

– сказал Михаил Подоляк.

Россия откровенно показывает, что, уничтожив гостиницу в Харькове 11 января, дальше будет убивать украинцев. Если "встать на колени", то есть поставить войну "на паузу", это будет происходить несколько иначе – кого-то убьют, кого-то рекрутируют, кого-то депортируют или будут убивать на войне, где украинцы сопротивляются. Поэтому довольно странно, что, находясь в 10 тысячах километров от Украины, кто-то рассказывает о переговорах с Россией.

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