Были угрозы, что нужно "разобраться" за колокола, – священник об угрозах от Януковича

Михайловский собор – это ячейка изменений в Украине. С XII века он был в эпицентре главных событий. Не стали исключением и события Майдана.

Об этом рассказал священник ПЦУ Михаил Омельян. Он вспомнил события Революции Достоинства 2013 – 2014 годов.

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"Михайловский Златоверхий монастырь будет центром борьбы со злом, центром свободы. То есть когда ты не боишься противников и врагов, которые идут на тебя", – отметил отец Михаил.

Монахи не боялись угроз

Священник вспомнил, что во время Революции Достоинства в собор приходили и рассказывали, как тогдашний президент Виктор Янукович хочет "разобраться" с монахами Михайловского. Михаил Омельян отметил, что это также никого не пугало.

Так, были определенные угрозы, что нужно "разобраться" за эти колокола и за то, что они поддерживают людей. Однако монахи не боялись никаких угроз и, конечно, мы понимали, что мы на стороне правды,

– сказал священник.

"Когда человек стоит на стороне правды, то он с Господом. Мы видим, что правда все время побеждает. Даже если временно есть какие-то испытания, но все равно в финале победит правда", – добавил он.

Сайт 24 канала запустил проект " Баррикады достоинства ", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, которые были причастны к Майдану.Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар

Интервью с Михаилом Омельяном о Революции Достоинства: смотрите видео