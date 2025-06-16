Были взрывы в Черкассах и на Черкасщине: какие последствия в области

Власти рассказали, какие последствия российской атаки по Черкасской области. Там работала ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черкасскую ОГА.

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Какие последствия атаки по Черкасской области 16 июня

В Черкасском районе обломками дрона задело газовую трубу низкого давления. Пожар быстро потушили.

Частично обесточено село, повреждены четыре дома и разрушен деревянный гараж.

"До поздней ночи в области работали силы ПВО. Они отражали очередные вражеские атаки. В черкасском небе наши защитники уничтожили 18 российских БпЛА. Прошло без травмированных. Это самое главное", – написали в ОВА.

У Воздушных силах написали, что ночью 16 июня враг направил свои атаки преимущественно в Донецкую область. Есть попадания в 10 локациях.