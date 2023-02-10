Было 2 "Калибра", – в Воздушных силах выясняют факт пролета ракет над Румынией

Россия утром 10 февраля нанесла 14-й массированный ракетный удар по городам Украины. Вместе с тем, ее ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии, которая является страной-членом НАТО.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в прямом эфире, речь идет о двух крылатых ракетах "Калибр", пишет 24 Канал. По его словам, они радиолокационно наблюдались над Молдовой и Румынией, откуда залетели в Черновицкую область.

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