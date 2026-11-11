"Было бы хорошо, если бы они встретились": Кушнер рассказал, что мешает встрече Зеленского и Путина"
Джаред Кушнер прокомментировал возможность личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, для этого еще необходимо добиться определенного прогресса в переговорах.
Об этом заявил Джаред Кушнер, сообщает Clash Report.
Что Кушнер сказал о встрече Зеленского и Путина?
Представитель США отметил, что между украинским президентом и российским диктатором нет большого доверия. В то же время он положительно оценил саму возможность их прямых переговоров.
Было бы хорошо, если бы они встретились в любое время,
– сказал Кушнер.
По его словам, стороны уже видят различные составляющие потенциального мирного соглашения. Однако эти элементы еще нужно согласовать между собой и выстроить соответствующую структуру договоренностей.
Кушнер подчеркнул, что переговоры по сложным международным вопросам могут длиться годами. В качестве примера он привел предыдущие соглашения, над которыми работали США.
Когда мы работали над "Авраамскими соглашениями", это заняло три с половиной года. Мы заключили USMCA, на это ушло два с половиной года. Соглашение по Газе заняло год,
– рассказал он.
Американский представитель подчеркнул, что окончательные решения по мирным соглашениям могут принимать только главы государств.
Мы толкаем валун в гору. Это очень, очень сложный конфликт,
– отметил Кушнер.
Что известно о переговорах в Абу-Даби?
Напомним, ранее Зеленский назвал три ключевые темы второго дня переговоров в Абу-Даби. Среди них – конкретные шаги по снижению напряженности, масштабный обмен пленными и возможность трехсторонней встречи на уровне лидеров государств.
Президент отметил, что такой формат могут рассмотреть, если его удастся реализовать.