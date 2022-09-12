Было громко: сообщают о "хлопке" в Белгородской области

"Хлопок" продолжает распространяться как временно оккупированными территориями, так и россией. Так, местные жители сообщили, что 12 сентября в Белгороде прогремели взрывы.

Пока на временно оккупированных территориях происходит контрнаступление ВСУ, в самой россии раздаются взрывы. На свежий "хлопок" уже пожаловались жители Белгорода.

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Россияне жалуются, что очень громко

В местных телеграм-каналах жители сразу же выкладывают видео с "хлопком". Под ними они оставляют комментарии типа "громко" или нечто подобное. Как бы то ни было, но мощность взрывов свидетельствует, что "хлопки" действительно происходят в Белгородской области.

Местные жители жалуются на "хлопки": смотрите видео

В то же время, россияне не были бы собой, если бы не вытащили заезженную пластинку. На этот раз могли бы уже что-нибудь оригинальнее придумать. Вместо этого скармливают своих же земляков баснями о работе систем ПВО. Хотя, не исключено, что она могла сработать и сбить российский самолет. Такое было уже накануне.

Пытаются убедить, что это работает система ПВО: смотрите видео

Россиян перед этим начали эвакуировать

А предшествовала "хлопку" в Белгороде эвакуация, рассказал активист Сергей Стерненко. Людей выводили из ряда публичных объектов. Причем никаких объяснений никто не давал.

Речь идет об эвакуации из учебных заведений, магазина "Европа", автовокзала. Кроме того, вывели россиян и из бизнес-центра "Энергомаш". Из последнего поступила информация о возможном минировании. Но нельзя исключать, что это была очередная провокация, которую совершил враг, чтобы затем обвинить ВСУ в ударах по гражданским объектам.

В Белгороде людей начали массово эвакуировать из общественных объектов / Фото из местных телеграм-каналов

К слову, ночью в Белгороде горела нефтебаза. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Пылало очень красиво. Ожидаем, когда точно так же загорится кремль.

Ночью в Белгороде горела нефтебаза: смотрите видео

Напоследок добавим, что утром взрывы слышали также во временно оккупированном Мелитополе. Об этом сообщил мэр Иван Федоров. Он отметил, что "хлопок" подвезли в южную часть города. Глава городского совета также выразил надежду, что это ВСУ в очередной раз уничтожают врага и его технику.

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