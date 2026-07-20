"Было неожиданностью узнать, что у нас был конфликт": Сырский извинился перед Федоровым

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принес извинения бывшему министру обороны Михаилу Федорову и заявил, что не знал о конфликте между ними.

Об этом говорится в колонке Сирского для "Militarnyi".

Как Сирский комментирует конфликт с Федоровым?

Александр Сырский заявил, что для него "стало неожиданностью" узнать о конфликте с Михаилом Федоровым.

По его словам, он воспринимал их взаимоотношения как чисто рабочие, хотя и со сложными вопросами и разными позициями – "как и должно быть между двумя институтами во время большой войны".

Если я кого-то почему-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю резким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте сосредоточимся не на личном, а на глобальном. На победе,

– подчеркнул он.