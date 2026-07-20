Про це йдеться у колонці Сирського для Militarnyi.

Як Сирський коментує конфлікт з Федоровим?

Олександр Сирський заявив, що для нього "було несподіванкою" дізнатися про конфлікт з Михайлом Федоровим.

За його словами, він сприймав їхні взаємини як суто робочі, хоча й зі складними питаннями та різними позиціями – "як і має бути між двома інституціями під час великої війни".

Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі,

– наголосив він.