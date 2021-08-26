Было принято унизительное решение, – Ющенко о самых тяжелых международных переговорах

Виктор Ющенко ответил, что наиболее трудным для него был саммит НАТО в Бухаресте. Тогда, в 2008 году, Украина имела все шансы получить План действий по членству.

Впрочем положительного решения страны-члены Альянса так и не предоставили. Прошло 13 лет, но наша страна до сих пор не получила ПДЧ.

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Ющенко: в 2008 году Украина имела шанс получить ПДЧ относительно членства в НАТО

По словам Ющенко, Украина в 2008 году имела наиболее оптимистичные прогнозы и поддержку американских партнеров. Тогда власти видели реальный шанс получить положительный ответ на заявление о Плане действий по членству.

Во время саммита НАТО в Бухаресте продолжалась дискуссия по украинскому вопросу. Второй президент вспомнил, что тогда увидел – среди европейских партнеров нет единства в поддержке Украины.

К тому же очень кулуарно, очень дипломатичным способом, Украине в столице Румынии отказали после нескольких часов обсуждений.

Это было унизительное решение, по которому, я надеюсь, нынче многие в Европе сильно пожалели,

– подчеркнул политик.

И добавил, никогда не нужно недооценивать Россию. Мол, то, что произошло сейчас с "Северным потоком-2", говорит о том, что эта страна имеет опасно эффективную дипломатию.

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