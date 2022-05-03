"Было – стало": в ВСУ показали, как очистили украинскую землю от оккупантов и их техники

Военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали работу по уничтожению российской военной техники и оккупантов.

Российскому танку не место на украинской земле

Как только на горизонте появляется вражеский танк, наши военные "убирают" его – мусору не место на украинской земле. Соответствующие фото сожженного российского танка опубликовала пресс-служба 53 ОМБР.

Внимание Атаки на Изюмском направлении и обстрелы на Юге: как прошли сутки на фронте

На днях наши отважные воины провели толоку и улучшили живописный украинский ландшафт, убрав из него лишние элементы.

– написали военные.

Очередное удобрение для чернозема

Военнослужащие добавили, что незваные гости из бурятии или алтайского края стали очередным удобрением для украинского чернозема, а сожженный металлолом впоследствии пойдет на переплавку к отечественным металлургам.



Защитники обнаружили вражеский танк в одном из направлений фронта / Фото 53 ОМБР



Мастерски уничтожили российскую технику и оккупантов / Фото 53 ОМБР



Вот так гораздо лучше / Фото 53 ОМБР

Напомним, за предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей военные отбили 12 атак врага, уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 единиц автомобильной техники противника.

Россия не успевает снимать с консервации технику: ВСУ беспощадно уничтожает ее

По данным Генштаба, в городе Богучар в Воронежской области сняли с хранения 17 танков и 60 БМП-1. Правда, чтобы снять их с консервации, понадобилось немало времени. Введение в строй этой техники длилось 6 дней – с 27 апреля по 2 мая.

в Воронежской области сняли с хранения 17 танков и 60 БМП-1. Российские оккупационные войска ежедневно в войне против Украины теряют десятки единиц танков и бронированной техники.

По последним данным, количество уничтоженных танков врага украинскими военными перевалило за тысячу – 1048 единиц. Что касается боевых бронированных машин, то украинцы превратили в металлолом таких 2519 единиц.

Смотрите видео о том, как украинцы уничтожают вражескую технику