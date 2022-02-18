Быть готовыми, – Галушкин рассказал о главных задачах резервистов на семинарах

Тероборона – отдельный род сил Вооруженных войск, который создали для того, чтобы выполнять соответствующие задачи. Им прежде всего нужно быть готовыми их выполнять.

Это сделали для того, чтобы боевые бригады, воинские части, которые выполняют задачи в операциях оперативных группировок или оперативно-тактических группировок войск, не выполняли задачи, которые непосредственно не связаны с выполнением боевых задач. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал главнокомандующего Сил теробороны ВСУ Юрий Галушкин.

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Каковы задачи резервистов Сил теробороны

По его словам, это сделали для того, чтобы соответствующими задачами занимались Силы теробороны.

Когда силы теробороны на базе этих батальонов и бригад из штата мирного времени разворачиваются к штату военного времени, то нас становится очень много, мы покрываем всю Украину и выполняем задачи,

– подчеркнул Галушкин.

В законе прописали 12 соответствующих задач, среди которых:

охрана объектов критически важной инфраструктуры;

обеспечение развертывания боевых частей ВСУ, то есть оперативных группировок войск, охраны государственных институтов, территориальных общин и тому подобное.

Галушкин: Надо не только уметь владеть оружием

Он пояснил, что задача резервистов Сил теробороны – не приходить на субботние выучки. На них они лишь приобретают знания, способность быть готовыми к выполнению задания. Резервист в результате таких субботних тренировок должен:

знать своего командира в лицо;

ориентироваться, какие задачи возложат на его подразделение, отделение, взвод или роту;

как он будет выполнять эту задачу.

"Главная задача на тренинге – это не только научиться владеть оружием, уметь ее применять, понимать, что происходит и как выполняют задачи, уметь пользоваться средствами связи, но и быть готовыми к выполнению основных задач", – отметил Галушкин.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Полное интервью Юрия Галушкина: смотрите видео

Учения резервистов: что известно

Первые учения резервистов должны состояться уже в марте 2022 года. Об этом сообщил глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Кроме этого, территориальные общины также создают собственные добровольческие формирования.

До конца марта в приграничных областях показатели укомплектованности батальонов территориальной обороны должны увеличить на 20%.

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