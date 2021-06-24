Интересный феномен, – бывшая лидер Литвы о том, что украинцы выбрали Зеленского

Даля Грибаускайте, которая занимала должность президента Литвы в 2009 – 2019 годах, высказалась о Владимире Зеленском. Она убеждена, что тот понимает груз ответственности, который на него обрушился.

Политик считает, что это – интересный феномен. В то же время она вспомнила, что в одном из литовских правительств также был комедийный актер.

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Как пояснила Грибаускайте, сначала такие люди выигрывают на популистских лозунгах. Однако если они достаточно интеллектуальны, со временем понимают, куда попали. После этого уже появляется груз ответственности.

Не хочу оценивать вашего президента, впрочем, насколько вижу со стороны – меняются его цели, риторика, и это очень хорошо,

– отметила бывший президент Литвы.

"Думаю, от этого незнания, что это за позиция, появилось очень глубокое знание и понимание ответственности. Тенденция очень неплохая", – добавила она.

Грибаускайте встретилась с Зеленским

Накануне политик в очередной раз пообщалась с украинским президентом. Зеленский поблагодарил ее за постоянную поддержку и то, что она сделала для суверенитета и поддержки.

В ответ на это бывшая лидер Литвы отметила, что украинский народ – это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.

Стороны также общались о ситуации безопасности на оккупированных Россией украинских территориях, а также о пути Украины в ЕС и НАТО.

Грибаускайте – проукраинский политик, понимает украинский язык. За время своего президентства в Литве она посетила Донбасс.