Політикиня вважає, що це – цікавий феномен. Водночас вона згадала, що в одному з литовських урядів також був комедійний актор.

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Як пояснила Грібаускайте, спочатку такі люди виграють на популістських гаслах. Проте якщо вони достатньо інтелектуальні, згодом розуміють, куди потрапили. Після цього вже з'являється тягар відповідальності.

Не хочу оцінювати вашого президента, втім, наскільки бачу з боку – змінюються його цілі, риторика, і це дуже добре,

– зазначила колишня президентка Литви.

"Думаю, від цього незнання, що це за позиція, з'явилося дуже глибоке знання і розуміння відповідальності. Тенденція дуже непогана", – додала вона.

Зверніть увагу! Грібаускайте – проукраїнська політикиня, розуміє українську мову. За час свого президентсва у Литві вона відвідала Донбас.

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