Бывшая жена и сын президента Казахстана Токаева тесно связаны с Россией

Журналисты указали на тесную связь близких казахского президента Касима-Жомарта Токаева с Москвой. Речь идет о его бывшей жене и родном сыне.

Учитывая это, отметили расследователи, не удивительно, что Россия охотно согласилась ввести в Казахстан свои войска после просьбы Токаева. Хотя в российском МИДе при упоминании о таких обвинениях упоминают "о лукавом".

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Согласно одному из предположений, беспорядки в Казахстане в январе 2022 года – это следствие "межклановой борьбы" между людьми Токаева и окружением его предшественника Нурсултана Назарбаева. Журналисты "Радио Свобода" и "Настоящее Время" попытались найти связь между окружением действующего президента и Россией. Выяснилось много чего интересного.

Бывшая жена – гражданка России

О личной жизни Токаева известно немного. В "Википедии" указано, что у него был брак с Надеждой Давыдовной Токаевой, а на официальном сайте президента – что он разведен и имеет сына Тимура. В 2019 году местным СМИ удалось сфотографировать на его руке обручальное кольцо. Впрочем, на более поздних фотографиях его уже не было. Казахские СМИ утверждали, что у Токаевой есть российское гражданство. Именно это, мол, и стало причиной развода, когда Касим-Жомарт пришел к власти.

У Токаевых была (или даже есть) недвижимость в Москве

В российском реестре и в самом деле есть полная тезка Токаевой. Более того, в 2005 году она была зарегистрирована в Москве как предприниматель, сдающий недвижимость в аренду

С Токаевыми связан и другой интересный факт. В конце 2021 года фонд Навального заявил, что Росреестр убирает из своей базы данных фамилии российских чиновников. Вместо них пишут "Российская Федерация". В расследовании говорится и о бывшей жене и сыне Токаева. Ранее их указывали владельцами квартир в центре Москвы и, например, дома в Абрамцево – поселке, который называют "Генеральскими дачами".

"Формально единственным объяснением этого может быть только то, что президент Токаев является кадровым сотрудником российских спецслужб", – предположили в расследовании фонда российского оппозиционера.



Токаевы и недвижимость в Москве / Скриншот

Токаев-младший называл Россию единственным союзником Казахстана

Токаеву-младшему – 37 лет. В отличие от матери, он не имеет российского паспорта. Но расследователи пишут, что он, вероятнее всего, является одним из членов совета директоров российской строительной фирмы "Маяк". В годовом отчете фирмы указано, что он является кандидатом политических наук.

Впрочем, и здесь не обошлось без "руки Кремля". Тимур учился и в Дипломатической академии Министерства иностранных дел России. Его диссертация, к слову, касалась стратегии Казахстана в отношении Запада. Тимур подчеркивал, что единственным союзником его страны является Россия.

Диссертация Тимура Токаева – в открытом доступе / Скриншот

Фирма "Маяк" несколько лет назад попала в громкий скандал – все из-за застройки Химок, что под Москвой. Компания хотела возвести жилой комплекс на месте стадиона и это не на шутку возмутило местных жителей. Несмотря на ряд митингов, строительство было завершено. Квартиры там продаются до сих пор. Есть ли сейчас Тимур Токаев в совете директоров "Маяка" – неизвестно.

Уже не Тимур, а Кемел

Тимур Токаев руководит благотворительным фондом, названным в честь его деда – писателя Кемеля Токаева. Он писал, в частности, о советских чекистах в Казахстане. Кстати, на сайте фонда Кемеля Токаева вспомнили о Тимуре. Пишут, что он "занимается недвижимостью и технологическими стартап-проектами".

Перед тем, как Касым-Жомарт стал исполняющим обязанности президента Казахстана, его сын сменил имя на Тимур Кемел. Очевидно, что в честь деда. Соответствующее удостоверение личности показали в СМИ. Информация об изменении имени бизнесмена есть и в предпринимательских реестрах, но не в российских базах данных. Учитывая это, журналисты отметили: либо он больше не ведет дел в России, либо просто использует для этого старое имя.