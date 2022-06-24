Бывшего главу Херсонской ОГА Андрея Путилова освободили из плена

Бывший глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Путилов был освобожден из российского плена.

Информацию журналистам предоставил глава Херсонской ОВА Сергей Хлань. Однако пока без подробностей.

К теме Оккупанты отпустили из плена проректора Херсонского госуниверситета

Он сообщил, что Андрея Путилова освободили в воскресенье 19 июня. Сейчас мужчина находится дома. В каком он состоянии и как с ним обращались в плену – неизвестно.

Путилов находился в плену более 2 месяцев

Российские захватчики похитили Путилова еще 9 апреля. Сообщалось, что российские военные в масках схватили и увезли его в неизвестном направлении. Известно, что оккупанты заставляли Путилова согласиться на должность в оккупационных "властях".

Что известно об Андрее Путилове

Источник: Википедия и движение "Честно"

В 2006 году он стал депутатом Херсонского городского совета V созыва, находясь во фракции "Народный союз "Наша Украина".

В ноябре 2007 года Путилов создал и возглавил Херсонскую областную общественную организацию "Общественное движение "Возрождение Херсона".

В 2010 – 2012 он входил в состав Херсонского городского совета VI созыва, являясь членом депутатской фракции "Третья сила".

С 12 декабря 2012 стал народным депутатом Украины VII созыва от партии "УДАР" Виталия Кличко.

С 9 декабря 2014 года по 19 декабря 2015 года работал в должности главы Херсонской областной государственной администрации.

С 4 декабря 2015 возглавлял Херсонский областной совет от "Блока Петра Порошенко". После того как он не прошел в Верховный совет VIII созыва в 2016 году, 9 сентября того же года Херсонский областной совет уволил его с должности Председателя совета, удовлетворив его заявление.

В прошлом году Россия внесла его в список лиц, виновных в энергетической блокаде Крыма и не только. Оккупанты открыли соответствующее уголовное дело.

К слову, в Херсонской области часто исчезают люди. Оккупанты ищут известных людей или работников критических предприятий и пытаются склонить их на свою сторону. Людей заставляют быть коллаборантами, а если кто-то отказывается – таких пытают. К примеру, в Каховке нашли тело гражданского человека, недавно украденного – смерть наступила от огнестрельного ранения. Убитого обнаружили в лесу рядом с городом.

К теме – враг с Юга подошел к Лисичанску: смотрите видео