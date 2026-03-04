Военного ВСУ после российского плена осудили на 8 лет за дезертирство, – "Следствие Инфо"
- Бывшего украинского военного Владимира Коляду осудили на 8 лет за дезертирство после возвращения из российского плена.
- Коляда дал интервью российским СМИ во время плена, имея антипатриотические взгляды, и его решение будет обжаловано сыном Сергеем Коляда.
Украинского военного Владимира Коляду после возвращения из плена посадили на 8 лет за дезертирство. Перед этим он находился в российской неволе почти 3 года.
В июле 2023 года правоохранители открыли уголовное дело против военного по подозрению в дезертирстве. Об этом сообщили в "Слідство.Інфо".
Смотрите также Попал в плен в Украине, а теперь – в розыске: что известно о казахском наемнике
Почему Коляду посадили на 8 лет?
Украинский военный служил в ВСУ по контракту с 2019 года. В мае 2022-го он должен был прибыть из Бахмута в Курахово, но на службу так и не появился.
В июле 2024 года Дружковский городской суд признал военного виновным в дезертирстве и назначил ему восемь лет заключения. В решении отметили, что он игнорировал повестки и не являлся в суд.
Сергей Коляда говорит, что отец не поехал в Курахово, потому что не мог оставить в Бахмуте больную жену. Впоследствии его взяли в плен боевики ЧВК "Вагнера".
Военного освободили из российского плена 5 февраля 2026 года. По словам его сына Сергея, в неволе Коляда пробыл почти три года. Сейчас же экс-пленник находится в Винницком СИЗО.
В России, украинский военный дал интервью местным СМИ, в котором рассказывал, что ВСУ якобы забросали гранатами подвал с мирным населением. Его сын отметил, что видео записывали под давлением сотрудников ФСБ.
Командир роты, в которой служил Коляда, отметил, что тот имел антипатриотические взгляды, а сам военный никогда не изъявлял желания нести службу. Он неоднократно говорил об этом своим собратьям.
Еще одного бывшего пленника уже судят за дезертирство
В Днепре рассматривают дело Анатолия Тараненко, которого обвиняют в дезертирстве и присвоении военного имущества.
Тараненко обвиняют в переходе на сторону российских оккупантов в 2021 году, а также в предоставлении пропагандистских интервью.
Украинский военный присоединился к 1 танковой бригаде в конце 2020 года по контракту, работал там механиком. Ему грозит до 12 лет заключения.