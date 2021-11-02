Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления Укртрансбезпеки. Ежемесячно он получал от предпринимателей "транши" за возможность без помех осуществлять пассажирские перевозки.

В материалах следствия говорится, что чиновник требовал и получал деньги за несоставление актов о нарушении законодательства об автомобильном транспорте. Кроме того, экс-руководитель брал деньги за беспрепятственное осуществление пассажирских перевозок в пределах Киева.

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Свое "разрешение" чиновник оценил в 50 долларов за каждую единицу транспортного средства,

– говорится в сообщении.

Чиновника поймали на "горячем". Он как раз получал часть "транша" в размере 500 долларов.

Прокуратура поймала на "горячем" правоохранителей

Киевская горпрокуратура сообщила о разоблачении масштабной схемы торговли оружием и боеприпасами.

Организовали ее киевские правоохранители и военные. Им инкриминируют хранение и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Чтобы вывести торговцев оружием на чистую воду, правоохранителям пришлось инсценировать закупку боеприпасов у них.

Сообщение Киевской городской прокуратуры:

Бывшего руководителя управления Укртрансбезпеки будут судить за регулярные поборы с перевозчиков.

Киевской городской прокуратурой завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника Северного межрегионального управления Укртрансбезпеки, уличенного в получении неправомерной выгоды в виде ежемесячного транша с предпринимателя за беспрепятственное осуществление пассажирских перевозок в г. Киеве (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Согласно материалам следствия, чиновник ежемесячно требовал и получал неправомерную выгоду за несоставление актов нарушения законодательства об автомобильном транспорте и беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности в отношении пассажирских перевозок на территории столицы.

Свое "разрешение" чиновник оценил в 50 долл. США за каждую единицу транспортного средства.

Во время получения очередной ежемесячной части неправомерной выгоды в размере 500 долларов США чиновника задержали на «горячем».

Сейчас обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд г. Киева.

Разоблачение коррупционного преступления проводилось прокурорами совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в г. Киеве, и Главным оперативным управлением ГБР.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.