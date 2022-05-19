Бывшего заместителя главы Волынской ОВА подозревают в помощи уклонистам пересекать границу
Источник:Волынская прокуратура
Бывший заместитель начальника Волынской областной военной администрации, вероятно, помогал в незаконной переправке военнообязанных за границу. Прокуратура уже объявила ему подозрение. СМИ считают, что подозреваемый – Андрей Ярмольский
Следователи выяснили, что чиновник выдавал мужчинам официальные письма с недостоверной информацией о целях выезда в Польшу – якобы для доставки гуманитарного груза.
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В прокуратуре отметили, что бывший заместитель способствовал беспрепятственному выезду с территории Украины военнообязанных мужчин, выезд которых на период военного положения ограничен.
Имена чиновника в прокуратуре не назвали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в рамках досудебного расследования. Мужчине грозит лишение свободы до пяти лет.
Дата судебного заседания пока не назначена, дело будет рассматривать Луцкий горрайонный суд Волынской области.
Как говорится на сайте военной администрации, заместителем главы области со 2 сентября 2021 года был Андрей Ярмольский . 4 апреля 2022 года его уволили с должности.
Как мужчины пытаются уехать из Украины
Отметим, что на протяжении российско-украинской войны пограничники разоблачают немало лиц, пытающихся незаконно пересечь границу. Есть и нелегально переправляющие военнообязанных. Есть следующие случаи:
- Недавно подобного "патриота" разоблачили в Закарпатье. 32-летний мужчина переехал в Закарпатье из Мариуполя. Для пересечения границы он лепил наклейки "капеллан" и "гумпомощь" , чтобы перевезти мужчин.
- На Закарпатье разведка СБУ совместно с пограничниками разоблачила группу лиц, незаконно переправлявших уклоняющихся от призыва через государственную границу. Для этого нарушители использовали тепловизор.
- В Одесской области пограничники, полицейские и территориальная оборона задержали 26-летнего мужчину в женской одежде , который хотел пересечь границу. Он планировал попасть в Молдову.
- В Черновицкой области, на пункте пропуска "Порубное", мужчина также надел женские наряды , парик и даже сделал макияж. Он был с ребенком и пытался пересечь границу. Охранникам рубежа уклоняющий показал паспорт жены.