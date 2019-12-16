Бывшие пленники Кремля сожгли российские флаги в Латвии: видео

Бывшие российские пленники Олег Сенцов, Евгений Панов, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Владимир Балух во время реабилитации в Юрмале решили сжечь российские флаги.

Соответствующее видео опубликовал в своем фейсбуке Олег Сенцов. На кадрах видно, что сожгли бывшие политзаключенные те российские флаги, которыми маркируют товары из России.

Обратите внимание! Зеленский озвучил три этапа обмена пленных с Россией

Сначала русские символы не хотели гореть. В связи с этим один из пленников в ролике заметил: "Это такое го*но, что и гореть не хочет".

Однако в итоге украинцам все же удалось сжечь враждебные флаги. После все вместе воскликнули "Слава Украине".

Как бывшие пленники Кремля жгли российские флаги: видео

Бывшие пленники находятся на реабилитации в латвийской Юрмале. Сюда они отправились 10 декабря. Пригласило пройти в Юрмале реабилитацию украинцев латвийское правительство.

Вернулись все они в Украину в рамках обмена пленными в формате "35 на 35". Состоялся обмен 7 сентября. Тогда в Киев прилетели 24 захваченные на Азове моряки и 11 заключенных Кремля, среди которых собственно и были Олег Сенцов, Евгений Панов, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Владимир Балух.

Важно! Сколько украинцев держит в заключении Россия: невероятное число

Из-за чего прежние пленники попали в плен Кремля

Олег Сенцов и Алексадр Кольченко

Их задержали в оккупированном Крыму в 2014 году. Россия обвинила их в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Кольченко – до 10 лет. Сенцов отбывал наказание в колонии в российском городе Лабытнанги.

Евгений Панов

В 2016 году ФСБ России обвинила Украину в подготовке теракта в оккупированном Крыму. Одним из фигурантов этого дела назвали 39-летнего Евгения Панова, который ранее служил в 37-м батальоне ВСУ. В июле 2018 года суд в Крыму приговорил его к восьми годам лишения свободы. А в октябре этого же года Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву. Евгений Панов неоднократно заявлял о пытках, психологическом давлении на него, а также о фальсификации доказательств по делу и препятствовании работе адвокатов.

Эдем Бекиров

Его задержали в декабре 2018 года по надуманным обвинениям. ФСБ России подозревала Бекирова в передаче 12 килограммов тротила и 190 боеприпасов. Это произошло на фоне того, что активист накануне перенес несколько сложных операций, поэтому физически не мог поднять такой вес. Впоследствии появилась информация, что в политзаключенного – защемление нерва в позвоночнике. Адвокат Бекирова Алексей Ладин предполагает, что это могло произойти из-за ненадлежащих условий содержания. Из-за проблем со спиной украинец не мог встать с постели. 27 августа оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного Бекирова из СИЗО. Правда, рассмотрение его дела продолжается.

Владимир Балух

Его задержали оккупанты в Крыму в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни". Владимира приговорили к пяти годам заключения. Украинец свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.

Николай Карпюк

Его вместе с кумом и водителем задержали на въезде в Россию 17 марта 2014 года. Следственный комитет РФ обвинил Карпюка и ныне покойного Александра Музычко (Сашу Белого), в руководстве "бандой "Викинг", которая якобы осуществляла преступления в Чечне в начале девяностых годов. В СК России утверждали, что членами "Викинга" также были бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, Юрий Долженко, Станислав Клих и другие украинцы.

Позже против Карпюка дал показания украинец Александр Малофеев, который также утверждал, что в Чечне воевал бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк. В течение 14 месяцев никто не знал, где находится Карпюк. Это вызвало опасения за его жизнь и безопасность.

Карпюк рассказал, что в российской тюрьме его пытали электрическим током, а затем вывезли в Чечню на суд. В 2016 году Верховный суд Чечни вынес приговор Карпюку по обвинению в участии в Чеченской войне против России. Украинца приговорили к 22,5 годам строгого режима.

Алексей Сизонович

Его задержали 28 сентября 2016 года. По версии следствия, это произошло в России, когда Сизонович приехал в город Каменск-Шахтинский в Ростовской области, где "делал снимки железной дороги", якобы "планируя нападение или теракт". Российские следователи настаивали, что Сизонович и еще один украинец, с позывным "Владиславович", с апреля 2014 года готовились к проведению терактов в России.

В итоге Сизоновичу предъявлены обвинения в подготовке террористического акта группой лиц по предварительному сговору; в незаконном хранении взрывных устройств; в нелегальном пересечении границы. Российские следователи утверждали, что в Сизоновича при задержании нашли самодельную взрывчатку.

Заседаний суда по его делу было только два: 26 и 31 июля 2017 года. Уже на втором заседании Северокавказский суд России приговорил Сизоновича к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. МИД Украины не предоставил ему независимого защитника.