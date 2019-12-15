Колишні бранці Кремля спалили російські прапори у Латвії: відео

Колишні російські бранці Олег Сенцов, Євгеній Панов, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Едем Бекіров, Олексій Сизонович і Володимир Балух під час реабілітації у Юрмалі вирішили спалити російські прапори.

Відповідне відео опублікував у своєму фейсбуці Олег Сенцов. На кадрах видно, що спалили колишні політв’язні ті російські прапори, якими маркують товари з Росії.

Зверніть увагу! Зеленський озвучив три етапи обміну полонених з Росією

Спершу російські символи не хотіли горіти. У зв’язку з цим один із бранців у ролику зауважив: "Це таке гі*но, що й горіти не хоче".

Проте у підсумку українцям усе ж вдалося спалити ворожі стяги. Опісля всі разом вигукнули "Слава Україні".

Як колишні бранці Кремля палили російські прапори: відео

Колишні бранці перебувають на реабілітації у латвійській Юрмалі. Сюди вони вирушили 10 грудня. Запросив пройти у Юрмалі реабілітацію українців латвійський уряд.

Повернулися усі вони до України у межах обміну полоненими за форматом "35 на 35". Відбувся обмін 7 вересня. Тоді до Києва прилетіли 24 захоплені на Азові моряки та 11 в'язнів Кремля, серед яких власне й були Олег Сенцов, Євгеній Панов, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Едем Бекіров, Олексій Сизонович і Володимир Балух.

Важливо! Скільки українців тримає в ув'язненні Росія: неймовірне число

Через що колишні бранці потрапили у полон Кремля

Олег Сенцов і Олексадр Кольченко

Їх затримали в окупованому Криму в 2014 році. Росія звинуватила їх у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, Кольченка – до 10 років. Сенцов відбував покарання у колонії в російському місті Лабітнангі.

Євгеній Панов

У 2016 році ФСБ Росії звинуватила Україну у підготовці теракту в окупованому Криму. Одним із фігурантів цієї справи назвали 39-річного Євгена Панова, який раніше служив у 37-му батальйоні ЗСУ. У липні 2018 року суд в Криму засудив його до восьми років позбавлення волі. А у жовтні цього ж року Панова етапували з Сімферопольського СІЗО в Москву. Євген Панов неодноразово заявляв про катування, психологічний тиск на нього, а також про фальсифікацію доказів у справі та перешкоджання роботі адвокатів.

Едем Бекіров

Його затримали у грудні 2018 року за надуманими звинуваченнями. ФСБ Росії підозрювала Бекірова у передачі 12 кілограмів тротилу та 190 боєприпасів. Це сталося на тлі того, що активіст напередодні переніс кілька складних операцій, тож фізично не міг підняти таку вагу. Згодом з'явилась інформація, що у політв'язня – защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка. 27 серпня окупаційний "суд" Сімферополя випустив важкохворого Бекірова з СІЗО. Щоправда, розгляд його справи триває досі.

Володимир Балух

Його затримали окупанти в Криму в 2016 році. Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор і прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні". Володимира засудили до п'яти років ув'язнення. Українець свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.

Микола Карпюк

Його разом із кумом і водієм затримали на в'їзді до Росії 17 березня 2014 року. Слідчий комітет РФ звинуватив Карпюка і нині покійного Олександра Музичка (Сашка Білого), у керівництві "бандою "Вікінг", яка нібито здійснювала злочини у Чечні на початку 90-их років. В СК Росії стверджували, що членами "Вікінга" також були колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Станіслав Клих та інші українці.

Згодом проти Карпюка дав свідчення українець Олександр Малофєєв, який також стверджував, що у Чечні воював колишній український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Протягом 14 місяців ніхто не знав, де перебуває Карпюк. Це викликало побоювання за його життя і безпеку.



Карпюк розповів, що в російській в'язниці його катували електричним струмом, а потім вивезли в Чечню на суд. У 2016 році Верховний суд Чечні виніс вирок Карпюку за звинуваченням в участі в Чеченській війні проти Росії. Українця засудили до 22,5 року суворого режиму.

Олексій Сизонович

Його затримали 28 вересня 2016 року. За версією слідства, це сталося в Росії, коли Сизонович приїхав до міста Каменськ-Шахтинський у Ростовській області, де "робив знімки залізниці", нібито "плануючи напад або теракт". Російські слідчі наполягали, що Сизонович та ще один українець, із позивним "Владиславович", із квітня 2014 року готувалися до проведення терактів у Росії.

У підсумку Сизоновичу висунули звинувачення у підготовці терористичного акту групою осіб за попередньою змовою; в незаконному зберіганні вибухових пристроїв; у нелегальному перетині кордону. Російські слідчі стверджували, що в Сизоновича під час затримання знайшли саморобну вибухівку.

Засідань суду в його справі було лише два: 26 та 31 липня 2017 року. Уже на другому засіданні Північнокавказький суд Росії засудив Сизоновича до 12 років колонії суворого режиму зі штрафом у розмірі 250 тисяч рублів. МЗС України не надав йому незалежного захисника.