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      Скільки українців тримає в ув'язненні Росія: неймовірне число

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      У російських тюрмах відбувають покарання близько 2 тисяч українців / 4studio.com.ua

      Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що нині у російських тюрмах перебувають близько 2 тисяч українців. За її словами, основна проблема полягає у незаконній групі, що через обман вербує українців для розповсюдження наркотиків на території Росії.

      Лише цього року в Росії затримали 176 українців, а ще 692 засудили за незаконний обіг наркотичних речовин, розповіла Людмила Денісова після робочої зустрічі щодо захисту прав громадян України, які стали жертвами торгівлі людьми.

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      Жертвами діяльності конкретно цього злочинного угруповання стали понад 300 громадян України, з яких лише 35 вдалося повернутися додому. Одного з них помилували у листопаді, а усі решта продовжують відбувати свої покарання на території України.

      У МЗС поскаржилися на відсутність даних про конкретну кількість українців, що відбувають покарання на території Росії. Все через те, що російська влада не інформує українську про випадки затримання або ув'язнення.

      За словами Людмили Денісової, дехто з ув'язнених у Росії українців є жертвами торгівлі людьми, але це важко довести, позаяк представники російських колоній майже повністю блокують листування з Україною.

      Вважаю, що підрозділ Мінсоцполітики має ініціювати внесення змін до порядку надання статусу жертв торгівлі людьми. За результатами робочої зустрічі вирішено до 16 грудня надати пропозиції та затвердити склад робочої групи,
      – розповіла омбудсменка.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Наркотики Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Новини Росії Людмила Денісова Торгівля людьми
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