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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Сколько украинцев удерживает в заключении Россия: невероятное число

      67 Читати новину українською
      В российских тюрьмах отбывают наказание около 2 тысяч украинцев / 4studio.com.ua

      Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что сейчас в российских тюрьмах находится около 2 тысяч украинцев. По ее словам, основная проблема заключается в незаконной группе, которая путем обмана вербует украинцев для распространения наркотиков на территории России.

      Только в этом году в России задержали 176 украинцев, а еще 692 осудили за незаконный оборот наркотических веществ, рассказала Людмила Денисова после рабочей встречи по защите прав граждан Украины, которые стали жертвами торговли людьми.

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      Жертвами деятельности конкретно этой преступной группировки стали более 300 граждан Украины, из которых лишь 35 удалось вернуться домой. Одного из них помиловали в ноябре, а все остальные продолжают отбывать свои наказания на территории Украины.

      В МИД пожаловались на отсутствие данных о конкретном количестве украинцев, отбывающих наказание на территории России. Все потому, что российская власть не информирует украинскую о случаях задержания или осуждения.

      По словам Людмилы Денисовой, кое-кто из заключенных в России украинцев является жертвой торговли людьми, но это трудно доказать, поскольку представители российских колоний почти полностью блокируют переписку с Украиной.

      Считаю, что подразделение Минсоцполитики должно инициировать внесение изменений в порядок предоставления статуса жертв торговли людьми. По результатам рабочей встречи решено до 16 декабря представить предложения и утвердить состав рабочей группы,
      – рассказала омбудсмен.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Наркотики Новости политики Украинцы в плену РФ Новости России Людмила Денисова Торговля людьми
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