Бывший боевик из Донбасса пытался устроиться на службу в ВСУ

В Житомирской области Служба безопасности Украины задержала бывшего "ДНРовца", который пытался попасть на службу в Вооруженные Силы Украины.

"ДНРовец" хотел попасть в ВСУ

Досудебное исследование установило, что житель Донецкой области в 2019 году принял присягу на верность так называемой ДНР и в течение года проходил военную службу в составе одного из незаконных формирований этой террористической организации.

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После этого он транзитом через Россию въехал на подконтрольную украинским властям территорию. И в конце 2021 года он сам добровольно обратился в местный военкомат, чтобы пойти на службу в ВСУ.

До этого он должен был пройти обучение в одном подразделении десантно-штурмовых войск вблизи Житомира. Но благодаря работе СБУ его смогли вовремя разоблачить и не допустить проникновения в ряды Вооруженных Сил Украины. В настоящее время злоумышленник задержан.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Также сейчас устанавливается настоящая цель бывшего террориста в рядах ВСУ. Среди них отслеживаются связи эксбоевика с псевдоспецслужбами так называемой "ДНР" и вероятность его сотрудничества с ними.

Разоблачение других предателей и агентов

Накануне, 6 июня, в Славянске разоблачили местного жителя , сотрудничавшего с россиянами. Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.

Также в июне СБУ задержала агента ФСБ, собиравшего данные об объектах , которые могли стать целью для обстрелов Россией. У него были фото и точные координаты блокпостов, подразделений Вооруженных Сил Украины и силовых структур в Черкасской области.

5 июня СБУ на Черниговщине разоблачили группировку , которая готовилась помочь врагу в случае нового вторжения. Российские спецслужбы вовлекли их в подрывную деятельность.

Также СБУ задержала корректировщика ракетных обстрелов россиян по Львову. Он собирал аналитические данные и информировал врага о необходимости нанесения ударов и по другим объектам критической и оборонной инфраструктуры. Расположение подразделений ВСУ предатель тоже "сливал" оккупантам.