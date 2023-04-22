"Я никогда не колебалась": экс-депутат парламента Швеции пошла на службу в ВСУ
Каролайн Норденгрип, бывшая депутат парламента от Шведских демократов, вступила в ряды Вооруженных Сил Украины. Теперь она защищает наше государство от оккупантов и говорит, что даже не колебалась в своем выборе.
Каролине Норденгрип 42 года, она родом из Боллебюгда и принадлежит к правой партии "Шведских Демократов" (SD). Она также работала национальным омбудсменом партии, информирует 24 Канал.
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Экс-нардеп служит в Интернациональном легионе
Каролина с самого начала войны твердо поддерживала Украину и посещала нашу страну еще как парламентарий. Теперь подписала контракт с украинской армией и стала кадровым военным.
Экс-депутат теперь служит в "Интернациональном легионе".
Каролина Норденгрип подписала контракт с ВСУ / Фото с инстаграма экс-депутата
"Я никогда не колебалась": Каролина о своем вступлении в ряды ВСУ
Норденгрип подписала контракт с армией как иностранец и теперь станет кадровым солдатом и имеет звание сержанта.
В интервью Boras Tidning она рассказала, что таким образом решила внести свой вклад в победу Украины.
Для меня это было очевидно. Я никогда не сомневалась. Я так много узнала об этой войне, когда была в составе комитета по обороне, что когда она началась, я сразу почувствовала, что должна внести свой вклад,
– рассказала Норденгрип.
Каролина даже имеет патриотическую папу / Фото с инстаграма депутата
В инстаграме Каролины Норденгрип уже можно увидеть немало фото и видео из Украины. В последней публикации она рассказала, что все бюрократические процедуры завершены и показали документ от Минобороны.
После трех дней бюрократии поняла, что я согласна с регулярной армией, было много штампов,
– написала Каролина.