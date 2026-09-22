Бывший генпрокурор Кравченко выехал из Украины на такси премиум-класса вместо служебного автомобиля, – СМИ

Бывший глава Офиса генерального прокурора пересек государственную границу на элитном пассажирском минивэне, проигнорировав заявленный служебный транспорт. На данный момент точное местонахождение бывшего чиновника остается неизвестным, однако рассматриваются несколько стран.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Руслан Кравченко выехал в ночь на 14 сентября через пункт пропуска "Шегини – Медика". Журналист Михаил Ткач выяснил, что для поездки он нанял такси марки Mercedes-Benz V-класса, принадлежащее компании "Андреолли".

Детали выезда за границу

За рулем элитного автомобиля находился водитель, зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель в сфере перевозок.

Интересно, что в документах на командировку в Париж, которые Кравченко подписывал лично, указывалось использование служебного автомобиля. Соответственно, услуги премиального такси он оплачивал из собственного кармана, а не за счет государственных суточных.

Куда именно направился бывший генеральный прокурор после пересечения польской границы, пока точно неизвестно.

Наши источники в правоохранительных и политических кругах продолжают говорить о том, что он якобы выбирал между Австрией, Веной и Дубаем,

– отметил Михаил Ткач.

Что предшествовало увольнению?

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, за полтора часа до выезда из страны Кравченко официально отказался от государственной охраны.

Свою поездку он пытался оправдать участием в слушаниях ПАСЕ по вопросу об украинских детях. Однако представители ассамблеи опровергли эту информацию, заявив, что не приглашали украинского прокурора.

Официальная командировка чиновника завершилась еще 18 сентября, но на рабочем месте он так и не появился.

Уже 21 сентября Верховная Рада окончательно поддержала его увольнение из органов прокуратуры на фоне скандала с расследованием НАБУ о "крыше" мошеннических колл-центров.