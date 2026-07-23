Бывший глава оборонного завода сдал все на металлолом, а сам скупал элитные автомобили, – Генпрокурор

Прокуроры предъявили новые подозрения бывшему исполняющему обязанности генерального директора государственного предприятия оборонной отрасли и трем его сотрудникам. Те разбирали предприятие на металлолом, а руководитель к тому же скупал элитные автомобили.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Детали дела бывшего главы оборонного завода

Оборонное предприятие как раз находилось на стадии приватизации. Но вместо надлежащего управления активами руководитель фактически вместе с подчиненными организовал схему его уничтожения.

Все оборудование демонтировали, распиливали, вывозили и сдавали на металлолом.

Задокументировано, как участники схемы по телефону координировали приезд покупателей, подготовку металла и его вывоз в пункт приема.

Такие действия нанесли государственному предприятию ущерб на миллионы гривен.

Кроме того, уже упомянутому бывшему руководителю и главному инженеру предъявлены подозрения в получении неправомерной выгоды за передачу в пользование складских помещений госпредприятия без заключения договоров аренды.

Также во время войны подозреваемый стал фактическим владельцем парка элитных автомобилей, в частности BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murciélago,

– отметил Кравченко.

Дорогие автомобили оформлялись на родственников и связанных лиц. Но на самом деле ими владел и пользовался подозреваемый лично, при этом не декларируя их.

В частности, в 2024 году был приобретен Audi RS7 за 4 миллиона гривен. Автомобиль в тот же день оформили на мать подозреваемого, указав в другом договоре стоимость всего в 100 тысяч гривен.

"То есть за один день цена автомобиля в документах уменьшилась в 40 раз", – отметил генеральный прокурор.

Через полгода Audi перерегистрировали на третье лицо уже за 4,2 миллиона гривен, но в декларации за 2024 год этот автомобиль так и не появился.

Поэтому мужчине было предъявлено новое подозрение во внесении заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы.

Сумма недостоверных сведений в декларации за 2024 год составляет 11,5 миллиона гривен, а за 2025 год – почти 13 миллионов гривен.

Досудебное расследование уже завершено.

Как экс-глава оборонного завода превратил предприятие в металлолом: смотрите видео

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