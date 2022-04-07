Бывший милиционер помогал оккупантам в Полтавской области: сам вызвался

В Полтавской области правоохранители задержали экс-милиционера, который помогал российским захватчикам.

Возмутительно то, что после полномасштабного вторжения врага в Украину коллаборант сам предложил оккупантам свои услуги по сливу позиций ВСУ.

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Во время обысков полицейские обнаружили:

гранату Ф-1 и запал к ней;

сигнальную ракету;

два мобильных телефона, один из которых мужчина выбросил через окно в начале следственных действий.

В телефоне коллаборанта были смс-сообщения, в которых за деньги он обещает захватчикам сбросить информацию о местонахождении Вооруженных Сил Украины.

Задержанный коллаборант – не только экс-милиционер

43-летний фигурант ранее служил в разных подразделениях полтавской милиции, в том числе и во внутренней безопасности.

Однако впоследствии перешел на другую сторону закона. Его уже судили за кражу с проникновением, вымогательством и мошенничеством.

Дальше злоумышленник "поднялся на другой уровень преступности" против государства – начал активно поддерживать российскую пропаганду. Муж оказался сторонником одного из бывших нардепов оппозиционной партии.

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. По всем собранным материалам внутренней безопасности уже начали уголовное производство. Мужчину задержали. Ему может грозить лишение свободы сроком от