Он очень болен, – Папа Франциск рассказал о состоянии своего предшественника Бенедикта XVI

Бывший Папа Римский 95-летний Бенедикт XVI очень болен. Заметим, что он стал первым Понтификом за 600 лет, отрекшимся от престола.

О состоянии своего предшественника сообщил Папа Франциск на всеобщей аудиенции. Он призвал молиться о больном.

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Я прошу всех вас об особой молитве о Папе-эмерите Бенедикте, который в тишине поддерживает Церковь. Помните о нем, – он очень болен, – умоляя Господа, чтобы Он утешил его и до конца поддерживал в его свидетельстве любви к Церкви,

– отметил Папа Франциск.

В Ватикане уточнили, что состояние 95-летнего Бенедикта XVI внезапно ухудшилось за последние несколько часов. Впрочем, ситуация сейчас под контролем медиков.

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