Он очень болен, – Папа Франциск рассказал о состоянии своего предшественника Бенедикта XVI
Источник:The Washington Post
Бывший Папа Римский 95-летний Бенедикт XVI очень болен. Заметим, что он стал первым Понтификом за 600 лет, отрекшимся от престола.
О состоянии своего предшественника сообщил Папа Франциск на всеобщей аудиенции. Он призвал молиться о больном.
Раньше Бенедикт XVI – тяжело больной: что известно о состоянии бывшего понтифика
Я прошу всех вас об особой молитве о Папе-эмерите Бенедикте, который в тишине поддерживает Церковь. Помните о нем, – он очень болен, – умоляя Господа, чтобы Он утешил его и до конца поддерживал в его свидетельстве любви к Церкви,
– отметил Папа Франциск.
В Ватикане уточнили, что состояние 95-летнего Бенедикта XVI внезапно ухудшилось за последние несколько часов. Впрочем, ситуация сейчас под контролем медиков.
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Что нужно знать о Бенедикте XVI
- Бенедикт XVI (при рождении Йозеф Ратцингер) – 265-й Папа Римский. Был избран главой Римско-католической церкви в 2005 году. Впрочем, в 2013 году отрекся от престола.
- Сам Понтифик объяснил, что ушел в отставку из-за плохого состояния здоровья.
- Отметим, что такое отречение Папы – первое за последние 600 лет.
- Позже в СМИ сообщали, что Бенедикт XVI тяжело болен. В Ватикане, сначала опровергали эту информацию и отмечали, что состояние бывшего Понтифика не вызывает беспокойства.
- В январе 2022 года стало известно, что Бенедикт XVI фигурирует по делу о насилие в церкви.