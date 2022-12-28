Про стан свого попередника повідомив Папа Франциск на загальній аудієнції. Він закликав молитися за хворого.

Раніше Бенедикт XVI – важко хворий: що відомо про стан колишнього понтифіка

Я прошу всіх вас про особливу молитву за Папу-емерита Бенедикта, який у тиші підтримує Церкву. Пам'ятайте про нього, — він дуже хворий, — благаючи Господа, щоби Він утішив його і до кінця підтримував у його свідченні любові до Церкви,

– зазначив Папа Франциск.

Згодом у Ватикані уточнили, що стан 95-річного Бенедикта XVI раптово погіршився упродовж останніх кількох годин. Втім, наразі ситуація під контролем медиків.

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