Про стан свого попередника повідомив Папа Франциск на загальній аудієнції. Він закликав молитися за хворого.
Раніше Бенедикт XVI – важко хворий: що відомо про стан колишнього понтифіка
Я прошу всіх вас про особливу молитву за Папу-емерита Бенедикта, який у тиші підтримує Церкву. Пам'ятайте про нього, — він дуже хворий, — благаючи Господа, щоби Він утішив його і до кінця підтримував у його свідченні любові до Церкви,
– зазначив Папа Франциск.
Згодом у Ватикані уточнили, що стан 95-річного Бенедикта XVI раптово погіршився упродовж останніх кількох годин. Втім, наразі ситуація під контролем медиків.
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Що треба знати про Бенедикта XVI
- Бенедикт XVI (при народженні Йозеф Ратцінгер) – 265-й Папа Римський. Був обраний главою Римо-католицької церкви у 2005 році. Втім, у 2013 році зрікся престолу.
- Сам Понтифік пояснив, що пішов у відставку через поганий стан здоров'я.
- Зауважимо, що таке відречення Папи – перше за останні 600 років.
- Пізніше у ЗМІ повідомляли, що Бенедикт XVI важко хворий. Втім, у Ватикані спочатку спростовували цю інформацію та зазначали, що стан колишнього Понтифіка не викликає занепокоєння.
- У січні 2022 року стало відомо що Бенедикт XVI фігурує у справі про насильство в церкві.