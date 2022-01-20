Зокрема мовиться про те, що понтифік знав про священників, які жорстко поводилися із дітьми. Відповідну інформацію оприлюднила юридична фірма Westphal Spilker Wastl в своєму звіті.

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У доповіді зазначається, що випадки сексуального насильства над неповнолітніми траплялися у період, коли він перебував на посаді архієпископа Мюнхена – Фрайзинга з 1977 по 1981 рік.

Ми вважаємо, що його можна звинуватити у неправомірних діях у чотирьох випадках. Два з цих випадків стосуються зловживань, скоєних під час його перебування на посаді та санкціонованих державою. В обох випадках винні залишалися працювати пасторами,

– сказав адвокат Мартін Пуш.

До слова. У звіті юристів перераховано щонайменше 497 жертв сексуального насильства. В основному це хлопчики та молоді люди у період з 1945 по 2019 рік.

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