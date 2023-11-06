"Самая большая неудача": экс-президент Чехии Милош Земан резко высказался о Путине
Источник:Nova
Есть лидеры стран, которые "дружат" с Россией и считают, что "не все так однозначно". Впрочем, некоторые из них могут признать свои ошибки. К тому же мнение глав государств еще не является мнением всего народа.
Бывший президент Чехии Милош Земан дал большое интервью чешскому СМИ. В нем высказал интересное мнение по отношению к Владимиру Путину.
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Самая большая ошибка Земана
Экс-глава Чехии сказал: сожалеет, что "полностью" ошибся с президентом России Путиным. Это был его ответ на вопрос о самой большой неудаче во время президентства.
Земан считает, что решение о нападении на Украину и начало полномасштабного вторжения – трагическая ошибка. Принять такое решение мог только безрассудный человек, ведь этот шаг нанес ущерб не только Украине, но и самой России.Справка. В начале двухтысячных Милош Земан был премьером Чехии, а президентом его избирали дважды. Президентство Земана длилось десять лет подряд, с 2013 по март 2023 года. Он поддерживал аннексию Крыма и агрессию России против Украины на Донбассе, а также был против вступления Украины в НАТО, хотя некоторые его комментарии были двузначными. Впрочем, в феврале 2022 года Земан одним из первых европейских лидеров поддержал Украину, а потом говорил, что чувствует ответственность за свои пророссийские взгляды.
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Новости Чехии
- Глава минобороны обороны Чехии Яна Чернохова считает, что государство должно выйти из состава Организации Объединенных Наций. По ее мнению, эта организация показала свое бессилие после нападения на Украину и Израиль. Реформировать ООН не удастся, ведь за полтора года российско-украинской войны она ничего не сделала ради мира. "Я в большинстве своем вижу там, как смеются путинисты и террористы", – эмоционально высказалась Чернохова.
- Также в Чехии призывают найти общеевропейское решение в отношении беженцев из Украины. В 2025 году истекает срок временной защиты, предоставленный украинским гражданам в ЕС. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан говорит, что никто не выбросит наших граждан из этой страны, но необходима законодательная база для тех, кто хочет остаться.