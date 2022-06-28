Бывший работник КГБ корректировал ракетные удары оккупантов по Львовщине

Контрразведка СБУ разоблачила еще одного участника агентурной сети России, корректировавшего огонь по Яворовскому полигону.

Предатель проживал во Львовской области и является бывшим работником КГБ.

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Львовянин умышленно корректировал вражеский огонь

Оперативники спецслужбы обнаружили, что бывший работник КГБ передавал вражеской стороне информацию о местонахождении ВСУ и их вооружении. Собрав данные, он посылал куратору точные локации с пометками на карте через специально скрытый чат в телеграме.

Корректировщику сообщили о подозрении

Предателю сообщили о подозрении в совершении преступления по 1 части 111 статьи (государственная измена) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Дополнительно контрразведчики устанавливают факт возможной передачи информации о дислокации иностранного легиона на территории военного полигона.

Досудебное расследование проводит Управление СБУ во Львовской области.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила в Украине агентурную сеть главного управления генштаба России. Ее участником был народный депутат Андрей Деркач. Следствие установило, что Деркач контролировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях Украины. Подготовленных силовиков должны были использовать для быстрого захвата Украины. На реализацию этого плана раз в несколько месяцев ГРУ выделяло по 3 – 4 миллиона долларов. Значительную часть этих денег Деркач забрал себе.

В Херсонской ОВА рассказали, кого считают вероятным виновником быстрой оккупации области региона. Речь идет о помощнике начальника управления СБУ Херсона. Он подозревается в том, что он сдал координаты минных полей и координировал авиацию врага. Его уже задержали. Напомним, что подозревают в госизмене экс-руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Он уехал из страны за несколько часов до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. А его семья, по данным журналистов, уехала заграницу немного раньше.

СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ России, в которую входил нардеп Деркач: смотрите видео