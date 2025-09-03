Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Смотрите также "Не все будут дронщиками": истории пехотинцев, которые сражаются на Лиманском направлении Как Украина реагирует на проблемы учебных центров? Александр Сырский провел очередное совещание по вопросам подготовки в Вооруженных Силах Украины. По его словам, в условиях, когда противник давит на украинцев численностью, качество подготовки военнослужащих – один из решающих факторов.

Лучшая обученность, без преувеличения, спасает жизни и укрепляет защиту всей страны,

– указал он.

Как отметил Сырский, сейчас курс БЗВП длится не менее 51 дня и проводится по шестому изданию программы, учитывающей тактические и технологические вызовы современной войны. Однако главком считает, что сроки обучения нужно увеличивать.

Основной темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак противника.

Были доклады о возведении защитных сооружений, а также состояние обеспечения учебных центров средствами ПВО, наблюдения и противовоздушного прикрытия,

– указал генерал.

Он рассказал, что за летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ:

строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся;

на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения,

в некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.

Главнокомандующий поблагодарил военных за плодотворную работу, однако заметил, что ее остается немало. По результатам встречи Сырский поставил задачи для решения проблемных вопросов.

"Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", – подчеркнул он.

Какие есть подземные учебные центры в Украине?