В чем преимущество учебных центров под землей?

Роман Доник рассказал, что 151 учебный центр начал переносить обучение под землю. По его словам, просто укрытие – не выход. Из-за угрозы ночью прерывается сон, а днем – учебный процесс.

Руководитель группы 151 НЦ заметил, что рекрут должен быть уверенным в том, что учебный центр, который для него является олицетворением государства, заботится о нем и делает все возможное, чтобы гарантировать качественную подготовку.

И не надо рассказывать, что у нас все хорошо, потому что мы маленький центр. Мы маленький центр, потому что нам всеми силами среднезвенные управленцы ГШ мешают масштабироваться (в первую очередь набирать людей из пехоты) саботируя наши потребности,

– указал Даник.

Волонтер считает отговорками разговоры о том, что подобное невозможно создать в крупных учебных центрах.

"Слона надо есть по частям. Начинать с малого. Не искать повод почему "это нельзя", "это не будет работать", а думать как это сделать. Каждый день. Каждую маленькую задачу", – отметил он.

Доник отметил, что перенос учебных центров под землю не спасет от прямого попадания "Искандера", но убережет от обломочных кассетных боеприпасов и "Шахедов". Это позволит избежать потерь, особенно во время обучения.

Рекрутинг: что это и сколько зарплата?

Мобилизация через рекрутинг позволяет украинцам выбирать должность, которая им подходит, что улучшает качество отбора и повышает боеспособность армии. Так армия сможет применить сильные стороны новобранца.

Минимальный размер денежного обеспечения в ВСУ сейчас составляет 20 100 гривен. Его размер зависит от должности, воинского звания, а также продолжительности, интенсивности и условий военной службы. За участие в боевых действиях и выполнение специальных задач предусмотрены надбавки до 100 000 гривен.

Однако зарплаты украинских военных планируют поднять до стандартов армий НАТО. Даже рядовые в тыловых подразделениях могут получать до 50 000 гривен в месяц.