Мобилизация в Украине: почему без БЗВП не попадешь на передовую
- Мобилизованные в Украине проходят базовый курс общей военной подготовки (БЗВП) перед отправкой на фронт, который длится 45 дней и охватывает различные военные навыки.
- С 2025 года БОВП станет обязательным для студентов вузов, включая 90 часов теории и 210 часов практики, с обязательным прохождением практики для мужчин, пригодных к военной службе по состоянию здоровья.
- Новая программа БЗВП предусматривает сокращение срока подготовки до одного месяца и изменение уровня физических нагрузок для некоторых подразделений.
Перед тем, как отправиться на фронт, все мобилизованные проходят обязательный базовый курс общей военной подготовки. До появления отметки о прохождении мужчину не могут привлекать к боевым действиям.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
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Как происходит БЗВП в Украине
БЗВП проводится в учебных центрах Украины, или в специально созданных учебных лагерях в Европе. Подготовка военного длится полтора месяца – то есть 45 дней. За это время мобилизованного обучают:
- общей тактике
- навыкам владения индивидуальным и коллективным оружием
- военной топографии
- тактической медицине
- инженерному делу
- основам связи
- основам пилотирования БПЛА.
Недавно в ВСУ обновили программу БЗВП для тех, кто проходит подготовку в частях обеспечения, подразделениях охраны, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.
Изменения предусматривают сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток), снижение уровня физических нагрузок и формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).
Что известно о БЗВП для студентов
С 2025 года прохождение БЗВП станет обязательным для студентов всех высших учебных заведений. Юноши, которые не пройдут подготовку или откажутся принять присягу, не смогут продолжить свое обучение в вузах. Кроме этого, согласно изменениям в законе, мужчины без БОВП не смогут получить работу в органах государственной службы, в органах местного самоуправления и органов прокуратуры.
Базовую общую военную подготовку будут преподавать со 2-го курса, обучение будет включать 90 академических часов теории и 210 часов практики в центрах ВСУ и других учреждениях.
Теорию должны пройти все студенты - и мужчины, и женщины. Практический же курс является обязательным только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра.
После завершения этой программы студенты будут принимать военную присягу, получат сертификат и военно-учетную специальность.