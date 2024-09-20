Удары по объектам "Хезболлы": ЦАХАЛ раскрыл результаты и показал видео

Армия обороны Израиля вечером 19 сентября нанесла удары по объектам "Хезболлы". Под атакой оказались несколько десятков пусковых установок ливанской террористической группировки.

Кроме этого, ударами были уничтожены и другие военные объекты "Хезболлы" на юге Ливана. Впоследствии в ЦАХАЛ сообщили о еще одном успешном обстреле объектов террористов.

Смотрите также Израильские самолеты над Бейрутом попали в прямой эфир CNN: поразительные кадры

Что уничтожил ЦАХАЛ из объектов "Хезболлы"

Под руководством разведки ЦАХАЛ нанес удары примерно по 30 пусковым установкам "Хезболлы" и объектам инфраструктуры террористов, содержащих примерно 150 пусковых стволов. Все они были готовы к запуску снарядов в сторону территории Израиля.

Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре террористов "Хезболлы" и объекту хранения оружия в нескольких районах на юге Ливана. Также артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по району Накура,

– сообщили израильские военные.

ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане / Видео Армии обороны Израиля

Впоследствии в ЦАХАЛ сообщили, что за последние два часа под руководством разведки израильские военные нанесли удары по сотням стволов ракетных установок, которые террористы были готовы использовать для стрельбы по территории Израиля.

"С сегодняшнего полудня ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 100 пусковым установкам и дополнительным объектам террористической инфраструктуры, состоящей из примерно 1 000 стволов, которые "Хезболла" была готова использовать в ближайшем будущем для обстрела территории Израиля", – пояснили в Армии обороны Израиля.

Израильтяне уничтожили пусковые установки "Хезболлы" / Видео Армии обороны Израиля

В свою очередь в "Хезболле" заявили, что их группа совершила по меньшей мере 17 атак на север Израиля 19 сентября. Террористы говорили, что наносили удары по израильским военным целям с помощью беспилотников и ракет. По меньшей мере шесть из этих атак были осуществлены после 19:30 по киевскому времени.