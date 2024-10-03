Израиль убил командира "Хезболлы", ответственного за удар по стадиону на Голанских высотах

Израиль утверждает, что причастен к убийству командира "Хезболлы", который организовал атаку на футбольное поле на Голанских высотах. В результате этого удара погибли 12 детей и подростков.

Об этом сообщает издание Sky News. К слову, Израиль продолжает свою наземную операцию против "Хезболлы".

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Ликвидация командира "Хеболлы"

Вчера (2 октября – 24 Канал), по данным разведки, истребители Воздушных сил Израиля уничтожили Хидера аль-Шабиа, террориста, ответственного за нападение в Мадждал-Шамсе,

– сообщили в ЦАХАЛ.

Там отметили, что Хидер аль-Шабиа командовал районом Хар Дов в террористической организации "Хезболла".

Кроме того, в армии Израиля заявили, что убитый командир "Хезболлы" также ответственен за "сотни ракетных и противотанковых ракетных пусков по позициям ЦАХАЛа в районе Хардов, горы Хермон и северных Голанских высотах".

В "Хезболле" заявление ЦАХАЛа о ликвидации командира пока не комментировали.

Отметим, что 1 октября Израиль объявил о начале наземного наступления на юг Ливана против группировки "Хезболла". Операция получила название "Северные стрелы". Ее цель – создать безопасную зону, чтобы ликвидировать угрозу для израильских общин на севере.