Про це повідомляє видання Sky News. До слова, Ізраїль продовжує свою наземну операцію проти "Хезболли".

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Ліквідація командира "Хеболли"

Вчора (2 жовтня – 24 Канал), за даними розвідки, винищувачі Повітряних сил Ізраїлю знищили Хідера аль-Шабіа, терориста, відповідального за напад у Мадждал-Шамсі,

– повідомили у ЦАХАЛ.

Там зазначили, що Хідер аль-Шабіа командував районом Хар Дов у терористичній організації "Хезболла".

Окрім того, в армії Ізраїлю заявили, що вбитий командир "Хезболли" також відповідальний за "сотні ракетних і протитанкових ракетних пусків по позиціях ЦАХАЛу в районі Хардов, гори Хермон і північних Голанських висотах".

У "Хезболлі" заяву ЦАХАЛ про ліквідацію командира поки не коментували.

Зазначимо, що 1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземного наступу на південь Лівану проти угруповання "Хезболла". Операція отримала назву "Північні стріли". Її мета – створити безпечну зону, аби ліквідувати загрозу для ізраїльських громад на півночі.