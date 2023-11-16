Винтовки, гранаты и командный центр ХАМАС: в ЦАХАЛ заявили о находках в госпитале Газы

Израильские военные вошли в госпиталь в Газе 15 ноября. Они заявили, что внутри был обнаружен командный центр, а также немало вооружений.

Журналисты отметили, что израильские войска обнаружили командный центр, оружие и боевое снаряжение. Все это принадлежит палестинским боевикам ХАМАС.

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Командный центр был в госпитале

Израильские военные отметили, что эта находка их ожидала в крупнейшей больнице Газы, когда они проводили свою кампанию по уничтожению боевиков. Последняя вызвала встревоженность мирового сообщества, ведь было волнение по поводу судьбы гражданских, находящихся в госпитале.

В больнице мы нашли оружие, разведывательные материалы, военную технику и оборудование. Мы также нашли оперативный штаб с оборудованием связи... принадлежащий ХАМАС и форму ХАМАС,

– сообщил журналистам военный представитель Даниэль Хагари.



В госпитале Газы обнаружили оружие боевиков ХАМАС / Фото ЦАХАЛ



В госпитале Газы обнаружили оружие боевиков ХАМАС / Фото ЦАХАЛ



В госпитале Газы обнаружили оружие боевиков ХАМАС / Фото ЦАХАЛ

Госпиталь "Аль-Шифа" стал главной целью израильских войск в городе Газа. Они отметили, что "сердце" операций боевиков ХАМАС – в туннелях под больницей. В то же время, боевики отвергли обвинения. Более того, назвали заявления Израиля "ложью и дешевой пропагандой".

Хагари отметил, что соответствующие находки однозначно доказывают, что боевики использовали больницу для террора. И что это полное нарушение международного права.

Военные также выложили видео изнутри "Аль-Шифы". На нем можно увидеть тканевые мешки, спрятанные вокруг лаборатории МРТ. В каждом из них была штурмовая винтовка, гранаты и форма. Также обнаружили шкаф, в котором был целый ряд штурмовых винтовок без обойм к ним. А еще обнаружили и изъяли для изучения ноутбук.

Военные ЦАХАЛ в госпитале Газы обнаружили оружие: смотрите видео

"Это оружие не должно быть в больнице", – заявил на видео подполковник Джонатан Конрикус, военный спикер.

Он добавил, что, по его мнению, эти материалы – "лишь верхушка айсберга". Военные отметили, что поиски продолжаются. Правда, ЦАХАЛ не сразу удалось обнаружить признаки туннелей или крупного военного центра.

Между тем, Министерство здравоохранения Газы, которым также руководит ХАМАС, отрицает эти заявления. Он отмечает, что израильские войска "не нашли в больнице ни одного оборудования или оружия".