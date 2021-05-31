В ЦАР подорвались трое российских наемников

В Центральноафриканской республике трое российских наемников подорвались на самодельном взрывном устройстве. В результате инцидента все они погибли.

Deutsche Welle сообщает, что граждане России были солдатами одного из военизированных формирований.

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Официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги отметил, что в результате взрыва погибли также 2 работника полиции ЦАР.

По словам источников в ООН, инцидент произошел еще 27 мая. Ранения также получили 5 военных вооруженных сил Республики.

Центральноафриканский портал Corbeau News сообщил, что колонна возвращалась к месту базирования. Сам взрыв произошел в районе поселка Бондиба.

Что известно о российских наемниках в ЦАР

Недавно французское издание RFI опубликовало



Отмечается, что о присутствии русских-военных там известно, но в то же время все делают вид, что их нет. Расследование базируется на рассказах местных жителей и документах рабочей группы ООН по вопросу использования наемников. Недавно французское издание RFI опубликовало расследование о военных преступлениях против мирного населения в Центральноафриканской Республике. Они были совершены наемниками из России.Отмечается, что о присутствии русских-военных там известно, но в то же время все делают вид, что их нет. Расследование базируется на рассказах местных жителей и документах рабочей группы ООН по вопросу использования наемников.

Эксперты ООН выражают обеспокоенность из-за нарушения прав человека в Центральноафриканской Республике, к которым причастны российские наемники из так называемой ЧВК "Вагнера".