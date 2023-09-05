"Надо что-то делать": предатель Царев фактически обвинил Путина в смертях россиян

Марионетки российского узурпатора Владимира Путина потеряли страх. Пропагандисты один за другим бросают камни в сторону террористического кремлевского режима.

Российская так называемая "сво" провалилась, а страна-террорист потеряла все, чем так гордились россияне, и стала изгнанником в мире, передает 24 Канал. В течение долгих лет кремлевская пропаганда замылила глаза и выжигала сознание гражданам России, однако сейчас даже пропагандистская машина Путина дала сбой.

Читайте также Поставили "враскорячку": российские пропагандисты посрамили Путина календарем в его "честь"

Москва ничего не сделала

Предатель Украины Олег Царев фактически обвинил диктатора Путина в том, что он убивает россиян в Украине. Кремлевский пропагандист, не знающий, когда началась Вторая мировая война, решил пофилософствовать на тему войны в Украине.

Царев публично заявил, что с 2013 года события на Донбассе развивались по худшему сценарию, а виноват никто иной как Кремль. Мол, вариантов изменить события было множество, но Путин выбрал такой сценарий, чтобы россияне начали воевать с россиянами на территории Украины.

Это далеко не первый случай, когда верные слуги Кремля позволяют себе лишнего и открыто критикуют путинский режим. После очередной дроновой атаки по России, нападение истерии произошло у Владимира Соловьева. Он фактически повторил, что до него говорили покойный Евгений Пригожин и заключенный террорист Игорь Стрелков-Гиркин.

Теперь эстафету принял Царев. Мужчина жалуется, что за 8 лет войны Москва ничего не сделала, а только убивала гражданских. А еще предателя Украины крайне возмутило, что россияне даже перестали показывать новости из Донбасса.

Мы довели до этой ситуации,

– такой вывод сделай Царев.

Кажется, Цареву и его коллегам очень захотелось к своему другу террористу Гиркину. Тюрьм на России достаточно, поэтому места хватит для всех, или часть "предателей" Путина ближе познакомится с творчеством Кобзона. Хотя, возможно, таким образом, Царев зарабатывает дополнительные баллы и авторитет в глазах террориста, который собрался идти на выборы президента в 2024 году.

В чем предатель Украины обвиняет диктатора Путина: смотрите видео

Одиозные заявления пропагандистов Кремля