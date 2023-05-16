Усиление кибербезопасности: Украина стала членом одного из важных центров НАТО

Украина присоединилась к одному из центров Североатлантического альянса, отвечающему за борьбу с кибератаками. Собственно, речь идет о CCD COE – Объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО.

Во вторник, 16 мая, Министерство иностранных дел нашего государства опубликовало сообщение о том, что украинский флаг развевался у штаб-квартиры CCD COE в Таллине. Это говорит о том, что Украина присоединилась к этой организации.

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"Спасибо за приглашение"

Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО был основан 14 мая 2008 года. Как известно, он также проводит обучение и подготовку специалистов по киберзащите НАТО.

Сегодня в штаб-квартире CCD COE в Таллинне был официально поднят флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к этой организации. Мы благодарим страны-спонсоры CCD COE за приглашение Украины и выражаем особую благодарность правительству Эстонии за поддержку и помощь на пути в НАТО,

– говорится в сообщении МИД.

Другие детали

Основателями CCD COE являются Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Словакия и Испания.

Отметим, что Украина подала заявку на членство в эту организацию еще в августе 2021 года – то есть до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Собственно, у этой организации по состоянию на 2022 год были еще такие члены, которые называют себя государствами-спонсорами: