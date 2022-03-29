Цель демократического мира, – Ермак о блокировании возможности обхода Россией санкций

Главная наша цель сейчас по поводу санкций против России – чтобы они работали эффективно. А также чтобы не было никакой возможности их обходить.

Даже самую маленькую из них нужно заблокировать. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак во время брифинга 29 марта, передает 24 канал.

Внимание Джонсон заявил, соглашения о прекращении огня в Украине будет недостаточно для отмены санкций

Это должно быть целью и для всего демократического мира – без исключения. Никакого,

– подчеркнул он.

Что для этого делают

Именно поэтому, как он отметил, при Офисе Президента была создана группа экспертов – украинских и международных, которые на постоянной основе анализируют реальное влияние примененных против России санкций.

Санкции против банков и эмбарго на нефть

Сегодня на встрече с экспертами прозвучало много мнений по поводу дальнейших шагов, в частности:

необходимо вводить санкции против крупнейших российских банков;

ввести эмбарго на экспорт нефти из России;

а также запретить России пользоваться деньгами, полученными от реализации нефти.

Также требуется запрет на возврат средств, полученных от торговли им.

! Борис Джонсон заявил, что соглашения о прекращении огня в Украине недостаточно для отмены санкций против России. Необходимо давить, чтобы страна-оккупант полностью сменила курс.

"Сейчас наши союзники и партнеры работают над внедрением нового санкционного пакета против России. Вдобавок к секторальным ограничениям, под прицелом окажутся цепочки критического импорта", – отметил Ермак.

Брифинг Ермака на 29 марта: смотрите видео