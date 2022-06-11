Цель кафиров захватить территорию, а не город, – Гайдай о Северодонецке

Ситуация в Луганской области сложная – ВСУ контролируют всего 10% территории. Самые тяжелые бои продолжаются в Северодонецке. Однако врагу не нужен город, ему нужна территория.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что в настоящее время кафиры контролируют большинство территории в Северодонецке, однако ситуация динамично меняется.

Внимание Россияне вошли в Орехов и штурмуют Северодонецк: какая ситуация на Луганщине

Большинство города сейчас контролируется русской армией, но не 80%. Была ситуация, когда и половину города наши отбили, но отошли, потому что россияне начали расстреливать город из всего, что было. Сейчас, возможно, 70 на 30,

– отметил Сергей Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, у россиян одна цель – захватить территорию, а не город как таковой.

"На территории могут быть просто остатки домов. Им люди и инфраструктура неважны", – добавил Гайдай.

Северодонецк – это принципиальная позиция

Он объяснил, что Северодонецк – это очень мотивационная составляющая для солдат – как для наших, так и для враждебных – потому что с 2014 года это областной центр.

В стратегическом, военном плане город собой ничего не представляет, потому что рядом Лисичанск, но он гораздо выше, и оборонять его гораздо легче.

"Никто ничего не сдает"

Также Гайдай возмутился высказыванием о "сдаче" городов и населенных пунктов. Он отметил, что люди, которые позволяют себе подобные высказывания, должны пообщаться с военными, воюющими уже 3 – 4 месяц.

Когда они слышат, что кто-то "сдал"... Это бред, им это больно слушать. Да, отходят иногда, но это тактические отступления и перегруппировки, чтобы можно было дальше противодействовать врагу,

– объяснил Гайдай.

Актуально о ситуации в Северодонецке

В городе остается около 10 тысяч гражданских. Вооруженные Силы контролируют промзону и близлежащие жилые кварталы. Линия обороны выстроена и держится.

Россияне уничтожают в городе абсолютно все, что хотя бы можно было использовать для обороны. Но Сергей Гайдай предположил, что украинские военные могли бы зачистить город ориентировочно за 2-3 суток, но есть условия.

На протяжении суток 10 июня кафиры били по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Тошковке, Золотому, Почечному, Горному, Врубовке, Камышевасу из разных типов вооружения.

Какая ситуация в Северодонецке рассказали в британской разведке: смотрите видео