У Путина и Лукашенко общие цели и задачи, – беларусский оппозиционер

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает предавать свою страну и действовать против ее национальных интересов. Самозванец предоставил россиянам контроль над Беларусью, а сам уже глобально ни на что не влияет.

Об этом 24 Каналу рассказал советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франек Вячорка. По его словам, Лукашенко держится за Владимира Путина любыми способами и будет делать это дальше, а значит "утонет" вместе с ним.

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Какая у них общая цель

Советник Тихановской рассказал, что для диктаторов главное – это спасти свои жизни и сохранить власть. Поэтому Лукашенко почти полностью выполняет все, чего хочет Путин.

У Путина и Лукашенко общая цель – выжить, спрятать свою власть любой ценой. Потому Лукашенко держится за Путина всеми возможными способами и будет с ним до конца. Но нам не стоит спасать Лукашенко, пусть он тонет вслед за Путиным, вслед за российским кораблем,

– сказал Вячорка.

По мнению советника Тихановской, пока Лукашенко будет у власти в Беларуси, до тех пор с ее территории будет всегда угроза для Украины и цивилизованного мира.

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Кроме того, как отметил советник Тихановской, у Путина есть еще своя цель – войти в историю.

Есть цель у Путина – войти в историю таким царем-захватчиком, расширяющим русские земли. Он не считает ни Украину, ни Беларусь независимыми государствами,

– сказал Франек Вячорка.

Он также объяснил, что Лукашенко для Путина ничего не стоит, ведь тот отдал россиянам в распоряжение свою страну за полтора миллиарда долларов кредитов в год. Однако с украинским народом так не получилось и он продолжает сопротивляться захватчикам.

По словам Вячорки, Владимир Путин хочет видеть Украину такой же страной, как нынешняя Беларусь.

"Я понимаю, что цель в Украине и Беларуси та же – захватить и контролировать. Путин хотел видеть Украину такой же зависимой, как лукашенковская Беларусь", - отметил советник Тиханоуской.

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