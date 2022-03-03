Цель – НАТО, – военный эксперт предположил, куда Путин может бросить ядерную бомбу

Путинская армия уже перешла все границы здравого смысла. Угроза ядерного удара может оказаться высокой.

В то же время ядерное оружие, которым сейчас размахивает Путин – не об Украине. Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Никто не будет загрязнять территорию, которую он хочет захватить. А именно такая главная цель у Путина – это захват Украины", – сказал Жданов.

Как происходит запуск "ядерки"

Согласно информации военного эксперта, президент соответствующей страны открывает свой так называемый тайный чемодан и добавляет коды для запуска ракеты. Далее команда следует по цепи системы управления войсками.

Но эта цепь очень короткая, она почти пряма к стартовой батарее (пусковой установке), где получают соответствующие коды, сказал Жданов.

Если коды совпадают, открывается возможность ввести координаты цели и нажать кнопку "пуск". Ракета сработает. К сожалению, сложно прервать цепь управления по передаче этих кодов,

– объяснил военный эксперт.

Если введено военное положение и страна находится в состоянии войны, то президент лично принимает решение о применении ядерного оружия.

Ситуация складывается таким образом, возможно все идет к тому, что Путин применит ядерное оружие, сказал Жданов. Это, скорее всего, может быть превентивный одиночный ядерный удар.

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Например, по какому-либо объекту в акватории мирового океана, где находится военно-морская база НАТО. Нанести удар по такой базе и затем спросить НАТО: "Хотите продолжение?"

"Если и будет принято решение, то удар будут наносить именно по НАТО, чтобы оно отступило. Если НАТО примет решение нанести ответный удар – то это может закончиться просто обменом ударов. Если нет – то мир на грани ядерной катастрофы", – отметил Олег Жданов. .

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