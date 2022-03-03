Водночас ядерна зброя, якою зараз розмахує Путін – не про Україну. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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"Ніхто не буде забруднювати територію, яку він хоче захопити. А саме така головна мета у Путіна – захоплення України", – сказав Жданов.

Як відбувається запуск "ядерки"

Згідно з інформацією військового експерта, президент відповідної країни відкриває свою так звану таємну валізку і додає коди для запуску ракети. Далі команда йде за ланцюгом системи управління військами.

Але цей ланцюг дуже короткий, він майже прямий до стартової батареї (пускової установки), де отримують відповідні коди, сказав Жданов.

Якщо коди збігаються, то відкривається можливість ввести координати цілі і натиснути кнопку "пуск". Ракета спрацює. На жаль, складно перервати ланцюг управління щодо передачі цих кодів,

– пояснив військовий експерт.

Якщо введено воєнний стан і країна перебуває у стані війни, то президент особисто ухвалює рішення щодо застосування ядерної зброї.

Ситуація складається у такий спосіб, можливо, все йде до того, що Путін застосує ядерну зброю, сказав Жданов. Це, скоріше за все, може бути превентивний поодинокий ядерний удар.

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Наприклад, по якомусь об'єкту в акваторії світового океану, де розташована військово-морська база НАТО. Завдати удару по такій базі і потім запитати НАТО: "Хочете продовження?".

"Якщо й буде ухвалене рішення, то удар завдаватимуть саме по НАТО, щоб воно відступило. Якщо НАТО ухвалить рішення завдати удару у відповідь – то це може закінчитися просто обміном ударів. Якщо ні – то світ на межі ядерної катастрофи", – зазначив Олег Жданов.

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